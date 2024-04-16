Москва, 10 ноября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Обязательной сделать вакцинацию населения от COVID-19 призвал сделать директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом специалист рассказал 9 ноября в интервью «Российской газете».

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По словам Гинбурга, для окончательной победы над коронавирусной инфекцией необходимо, чтобы были вакцинированы 70−75% населения России. Этого возможно достичь, по мнению Гинцбурга, только при введении обязательной вакцинации. Также специалист предложил внести прививку от COVID-19 в Национальный календарь прививок.

Кроме того, Гинцбург отметил важность соблюдения профилактических мер и приучения к ним детей с самого детства. Глава Центра имени Гамалеи напомнил о необходимости ведения информационной работы среди населения. По его мнению, плакаты, призывающие вакцинироваться, должны висеть повсюду, чтобы люди понимали, что прививаться так же необходимо, как и мыть руки и чистить зубы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центр имени Гамалеи начал разработку препарата из антител для лечения заболевших COVID-19.