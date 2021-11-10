Москва, 10 ноября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Для победы над пандемией коронавируса в России необходимо привить около 70−75% населения страны. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

"Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — сказал Гинцбург.

По его словам, чтобы не допустить повторения пандемии коронавируса, «детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям»: «И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «здравствуйте» и «до свидания».