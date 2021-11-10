Сеул, 10 ноября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2425 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Kenny J Lee Южная Корея

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По ее данным, 2409 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее вновь произошел рост заболеваемости COVID-19 после шестидневного снижения. При этом с 7 июля в республике выявляют свыше тысячи инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 385 831. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 3012 человек.