Киев, 10 ноября, 2021, 02:55 — ИА Регнум. В общей сложности 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca, утилизировали на Украине из-за истечения сроков хранения препарата. Об этом сообщило 9 ноября издание Liga.net со ссылкой на украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

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В ведомстве уточнили, что в пунктах вакцинации по всей стране доступны еще несколько сотен тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых вскоре истечет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на Украину прибыл груз с более 2,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna.

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