Киев, , 16:00 — REGNUM На Украину доставили более 2,9 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna в рамках программы COVAX. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба минздрава страны.

Вакцинация NIAID

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«Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил на Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина получает вакцины от COVID-19 бесплатно.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября глава минздрав Украины Виктор Ляшко сообщил журналистам, что ведомство начало проработку возможности введения так называемой «ковидной амнистии» в стране.