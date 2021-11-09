Москва, 10 ноября, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Западные страны не должны делать вид, что миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза стал следствием гибридной операции, поскольку они сами стояли у его истоков, заявила 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По её словам, очередная фаза кризиса связана с военной кампанией против Ирака, которую проводили США и их союзники с 2003 года. Американцы изменили картину происходящего на Ближнем Востоке и на севере Африки, спровоцировали массовый исход местных жителей в Европу. Таким образом, происходящее сегодня на границах Белоруссии — очередная волна миграции.

«И нечего делать вид, что они (на Западе — ред.) об этом не знали и они к этому не имеют никакого отношения», — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила также, что Польша принимала самое активное участие в кампании США против Ирака.

«Под управлением польских военных был даже целый регион Ирака. Вот теперь так называемые благодарные жители этой страны, в которой предыдущие поколения даже не мечтали о такой помощи из-за рубежа в виде «демократизации», пришли… — отметила Захарова. — И теперь они спрашивают, где все те высокие слова, декларации и обязательства, которые на себя принимал Запад и пытался примерить на всех остальных. Будьте добры, получите счёт и расплатитесь».

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приезжающие в его страну мигранты «не едут в пустое место, не едут в космос», а направляются «конкретно к тем людям, которые их ждут», например, в Германии. Нелегальных мигрантов в ЕС, по его словам, организует мафиозная структура.