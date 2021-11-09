Москва, 10 ноября, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Лукашенко не удастся заставить Запад пойти на переговоры и уступки, скорее наоборот — против Белоруссии введут новые санкции. Об этом заявил ИА REGNUM 10 ноября российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«С точки зрения пиар-технологий ситуация с мигрантами отыграна Лукашенко в свою пользу», — заявил эксперт.

«Но эта победа — пиррова, т.к. Запад после такого троллинга со стороны Лукашенко затаил на него обиду и не только не будет вести с ним переговоры, но и введёт против него дополнительные санкции», — отметил Аверьянов-Минский.

«Лукашенко ничего не выиграет для себя, только проиграет» — заключил политолог.

Напомним, что в отношениях между Белоруссией и ЕС наблюдается резкое обострение отношений, связанное с миграционным кризисом. Сам кризис, в свою очередь, организован белорусским президентом путём открытия страны для выходцев с Ближнего Востока, массово прибывающих в Белоруссию по туристическим путёвкам и визам.