Москва, 10 ноября, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку препарата из антител для лечения заболевших COVID-19. Об этом 9 ноября сообщил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Kremlin.ru Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По словам специалиста, антитела, которые можно давать пациентам, заразившимся коронавирусом, в виде лекарства, сейчас разрабатывает Центр имени Гамалеи. Клинические испытания препарата начнутся в январе 2022 года и завершатся в течение трёх-четырёх месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель Центра имени Гамалеи назвал количество антител, которое защитит человека от коронавируса.