Иерусалим, 10 ноября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. По меньшей мере 4 000 333 жителя Израиля привились третьей дозой вакцины от коронавирусной инфекции, 9 ноября сообщили в пресс-службе израильского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Всего в стране проживает почти 9,3 млн человек. Из них 6,25 млн жителей сделали хотя бы один укол вакциной от COVID-19, а две инъекции получили 5,75 млн граждан.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Израиле стартовала в декабре 2020 года. В июне 2021 года в стране пациентам начали вводить третью дозу препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября издание «Вести Израиль» распространило информацию о том, что израильские власти готовятся к прививочной кампании от COVID-19 среди детей в возрасте 5−11 лет.