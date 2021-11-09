Белград, 10 ноября, 2021, 00:06 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зарегистрировано 5100 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало сербское министерство здравоохранения на своем официальном сайте 9 ноября.

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За последние сутки от COVID-19 умерли еще 62 пациента. В больницах в настоящее время от этого тяжелого вирусного заболевания лечится более 6600 человек, из них 277 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В правительстве Сербии отметили, что впервые с 20 июля в стране в течение суток было зарегистрировано больше вылеченных от COVID-19 и выписанных из больниц, чем принятых на лечение пациентов.

Напомним, что в Сербии с начала эпидемии коронавируса от последствий COVID-19 умерло более 10 500 человек.