Саранск, 9 ноября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. В Мордовии вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Артем Здунов.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

С 10 ноября QR-коды вакцинированного от коронавируса или переболевшего COVID-19 потребуются при посещении гостиниц, а также непродовольственных магазинов площадью более 150 кв. метров. Данное условие не распространяется на аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Напомним, в настоящее время в республике QR-коды у совершеннолетних жителей республики проверяют при посещении учреждений культуры, спорта бытовых услуг, а также в организациях общественного питания. Непривитые граждане старше 60 лет, беременные женщины и жители региона с хроническими заболеваниями должны придерживаться режима самоизоляции. Также действует постановление главного санитарного врача республики об обязательной вакцинации работников организаций ряда сфер.

Читайте также: В Мордовии определили категории для обязательной вакцинации от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в Мордовии выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 166 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 240 случаев. 770 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4754 человека.

Читайте также: В Мордовии выявили 163 новых случая заражения коронавирусом