Приштина, Сербия, 9 ноября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В Косово 9 ноября в результате исследования 1719 образцов выявлено восемь носителей коронавируса, признаны излечившимися шесть человек, за день ни один пациент с COVID-19 не умер. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Arben Llapashtica Приштина, фонтан

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Всего в Косово с начала пандемии выявлен 160 891 случай заражения, не считая сербского населения края, 157 466 пациентов излечились, 2978 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже три недели суточная смертность равна нулю.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 447.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 742 830 человек, при этом произведено уже свыше 1 585 044 инъекции вакцины.