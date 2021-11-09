Стокгольм, 9 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. С 5 ноября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на восемь. Такие данные 9 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 065 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 179 192 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2098.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 259 640 человек старше 16 лет, вторую — 6 947 143.

С начала пандемии коронавируса в реанимационных отделениях Швеции с диагнозом COVID-19 было зарегистрировано 7 939 пациентов.