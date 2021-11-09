В Швеции в кризисе на белорусско-польской границе обвинили Путина
Стокгольм, 9 ноября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Вполне вероятно, что президент России Владимир Путин виновен в пограничном кризисе между Польшей и Белоруссией. Об этом 9 ноября в интервью шведской газете SvD заявил Якоб Хеденскуг, который является руководителем исследований НИИ оборонных исследований Швеции (FOI).
Он также предупредил, что ситуация на границе может закончиться открытием огня с польской стороны. В Варшаве уже заявили, что к границе направляются новые тысячи беженцев. Руководство Польши также обвиняет Белоруссию в непосредственной доставке беженцев на границу ЕС, чтобы оказать давление с целью отмены санкций.
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В целом Хеденскуг уверен, что Белоруссия никогда бы не вела себя «так агрессивно» вблизи польской границе без согласия Москвы.