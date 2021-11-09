Тирана, 9 ноября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3393 человек выявили 770 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране четыре пациента с COVID-19, выздоровел ещё 621 пациент. Об этом сообщило вечером 9 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Neil Ward Тирана, памятник Скендербегу

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 190 125 случаев заражения коронавирусом, 178 998 человек излечились, скончались 2970 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8157, из них около половины — 4279 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 182 пациента. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.