Рим, 9 ноября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 9 ноября, в Италии умерли132 491человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на68(днем ранее — на38), сообщили в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на6032(днем ранее — на4197).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 818 705— более8% населения страны. В настоящее время заражены100 205человек (на1430больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали45 192 310человек, что составляет75,03% населения Италии.