Милан, Италия, 9 ноября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В североитальянском регионе Ломбардия (Милан) с 10 ноября третьи прививки от коронавируса будут делать не только в больницах, но и в аптеках, всем желающим, передают местные СМИ во вторник, 9 ноября.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Будет использоваться вакцина Pfizer. Первыми будут прививать граждан старше 60 лет и медиков.

По данным на9 ноября, в Италии умерли132 491человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на68(днем ранее — на38). Число подтвержденных носителей выросло на6032(днем ранее — на4197). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 818 705— более8% населения страны. В настоящее время заражены100 205человек (на1430больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 192 310человек, что составляет75,03% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.