В Черногории за сутки от ковида умерли шесть человек
Подгорица, 9 ноября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. В Черногории за последние 24 часа шесть человек умерли от ковида, а всего было зарегистрировано 732 новых положительных случая заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG).
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Коронавирус
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Среди умерших самому молодому пациенту было 52 года, самому старшему — 87 лет.
Всего в стране с начала пандемии от ковида умерли 2169 человек.
За сутки лаборатории страны проанализировали 3217 тестов. Число активных случаев на 9 ноября составляет 5633.