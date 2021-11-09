Рига, 9 ноября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Введенные правительством Латвии ограничения для сдерживания распространения коронавируса входят в противоречие с целым рядом основных прав человека, гарантированных Конституцией.

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Однако, как отметил омбудсмен страны Юрис Янсонс, это так только на первый взгляд: на самом деле в исключительных случаях, каковым и представляется глобальная пандемия, допускается введение жестких мер.

Как сообщило латвийское «Радио 4», Янсонс в своем мнении сослался на юридическую практику Европейского союза: «Стандарт Европейского суда по правам человека предполагает известные исключения, и согласно им, в условиях пандемии и чрезвычайной ситуации может быть ограничен целый ряд прав человека».

Он добавил, что такие отступления могут быть обусловлены только войной или другой чрезвычайной ситуацией, которая несет угрозу жизни всей для нации.

«И как мы хорошо понимаем (об этом говорят медики, об этом говорит статистика), сложившаяся из-за коронавируса ситуация действительно несет весьма серьезную угрозу для жизни нации», — подчеркнул омбудсмен. протестных акциях или богослужениях, ношение масок, требование о вакцинации и так далее — это, по сути, является ограничением н

Янсонс признал, что введенные в виде исключительной меры ограничения фактически отменяют весомую часть Конституции Латвии: «Например, введение комендантского часа и запрет покидать дом, карантин, обязательное закрытие заведений, запрет на участие в коллективных, а свободу перемещения и собраний, ограничением права собственности, права на частную жизнь, права на работу и других прав».

Но, добавил омбудсмен Латвии, такие ограничения считаются оправданными, если они приняты ради спасения человеческих жизней.