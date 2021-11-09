София, 9 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии планирует выделить около 70 миллионов левов ($40 млн) на финансовую и техническую поддержку болгарских предприятий туристической сферы, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом 9 ноября сообщает софийское информационное агентство «Фокус».

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Согласно официальным данным, санкцию на эту операцию выдала Европейская комиссия, регулирующая оборот бюджетных средств Болгарии в рамках единого экономического пространства ЕС. Предполагается, что в течение ближайшего месяца соответствующие выплаты получат до 30 крупных и не менее 500 небольших региональных турфирм.

В правительстве Болгарии обещают, что субсидии не будут облагаться дополнительным налогом. Полученные деньги могут быть использованы бенефициаром по собственному усмотрению.

Ранее владельцы и сотрудники гостиниц и ресторанов, а также представители туристических компаний объявили о намерении провести бессрочную акцию против ужесточения на территории Болгарии карантинных правил.

По имеющейся информации, из-за введения в стране так называемых «Зеленых сертификатов» (документов о вакцинации от COVID-19) и других ограничений на проведение массовых мероприятий о своем банкротстве были вынуждены объявить тысячи предпринимателей.