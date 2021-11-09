Таллин, 9 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Обострение ситуации на границе Польши с Белоруссией требует самого жесткого и адекватного ответа со стороны военного блока НАТО, Эстония предлагает свой рецепт ответных мер. Об этом министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил в интервью местному порталу Delfi.

Bundeskanzlerin.de Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По его мнению, необходимо предпринять следующие действия:

1) Обеспечить осведомленность о ситуации среди союзников Польши по НАТО. Необходим непрерывный обмен информацией, чтобы исключить возможность эскалации конфликта или ослабления решимости союзников вследствие дезинформации. Лаанет намерен незамедлительно обсудить этот вопрос со своими прибалтийскими коллегами.

2) Продемонстрировать единство и решимость союзников в том, что «режим Лукашенко не сможет достичь своей цели по дестабилизации» стран Прибалтики и Польши, а также Европейского Союза в целом.

Здесь, по мнению Лаанета, важны как совместные заявления стран НАТО о поддержке официальной Варшавы, так и реальные вклады в помощь Польше и Литве. Минобороны готовит предложения о дополнительной поддержке Польше, в том числе, собственными военными силами и техникой.

3) Незамедлительно ввести новые санкции против Белоруссии.

4) Подготовить подробный аналитический обзор военных возможностей НАТО на восточном направлении.

«Текущая ситуация требует уверенной позиции. Мы должны полностью поддерживать наших соседей и следить за тем, чтобы ни один шаг Белоруссии или России не остался незамеченным», — подчеркнул министр обороны Эстонии.