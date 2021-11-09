Рига, 9 ноября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Правительство Латвии выделило 86 млн евро на подготовку учреждений национального здравоохранения к приему большего, чем раньше, числа ковид-больных. Однако больницы плохо используют выделенные средства. Об этом сообщило государственное телевидение Латвии LTV в передаче расследований De Facto.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В больнице

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Журналисты напомнили, что количество пациентов с Covid-19 в больницах страны превысило 1 500 человек, больницы подают все новые запросы о необходимом оборудовании и медицинской аппаратуре. В лечебных учреждениях необходимо также совершенствовать систему подачи кислорода.

Реальность же такова, что в большинстве больниц Латвии все еще не завершены подготовительные работы по освоению выделенных средств. Наибольшую сумму из 86 млн евро составляют средства на перестройку отделений и реконструкцию зданий, но не везде завершено даже приобретение и оснащение коек.

Госсекретарь Министерства здравоохранения Индра Дрейка в ответ на запрос СМИ сообщила, что закупка коек и соответствующего оборудования должна быть завершена до конца 2021 года. Задержку с выполнением ранее утвержденных планов она объяснила тем, что есть закупки, которые нельзя было реализовать весной, так как соответствующее оборудование не было доступно.

Например, до сих пор в большом дефиците системы подачи кислорода, так как многие страны сейчас тоже улучшают оснащение своих больниц, чтобы подготовиться к следующим волнам эпидемии коронавируса.

Она сообщила журналистам, что в настоящий момент разрабатываются новые финансовые запросы с расчетом на черный сценарий, согласно которому в больницах, может оказаться от 2 до 3 000 пациентов с коронавирусом.