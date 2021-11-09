Москва, 9 ноября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В России в самолётах и поездах могут начать требовать QR-коды, передаёт 9 ноября РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-code

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Как заявили источники издания, вопрос обсуждается в профильных министерствах, а также руководством транспортных компаний. По словам одного из собеседников, в настоящее время рассматриваются вопросы проработки «технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте».

Знакомый с ситуацией источник в транспортной отрасли добавил, что к 15 ноября 2021 года планируется завершить сбор предложений на эту тему в федеральных ведомствах и органах власти. После этой даты «могут принять решение». Ещё один источник (из РЖД) добавил, что дискуссия на тему, вводить ли на транспорте QR-коды, идёт в правительстве страны.