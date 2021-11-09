Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена для жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет. Также под эту меру подпадают людей с хроническими заболеваниями.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Соответствующая информация содержится в поправках к постановлению, подписанных 9 ноября главным государственным врачом Санкт-Петербурга Натальей Башкетовой.

Постановление, подписанное 9 ноября главным государственным врачом Санкт-Петербурга Натальей Башкетовой

В документе сказано, что «лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)» вводится обязательная вакцинация против COVID-19.