Берлин, 9 ноября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Евросоюз должен дать единый ответ на деструктивные действия официального Минска в нынешнем миграционном кризисе. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

(сс) lamuk_lamuk Мигранты

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По его мнению, Польша и Германия сами не справятся с этой проблемой. Хорст Зеехофер подчеркнул: «Сплотиться должны все страны ЕС, поскольку белорусский правитель Александр Лукашенко пытается использовать судьбы беженцев, чтобы дестабилизировать Запад».

Государственная телерадиокомпания «Немецкая волна» сообщила, что глава МВД ФРГ «обвинил Лукашенко в том, что тот при поддержке президента России Владимира Путина сознательно распространяет кадры с изображением мигрантов и бегущих детей на границе». Сообщается также, что парламентский статс-секретарь в МВД ФРГ Штефан Майер предложил Польше направить немецких полицейских для охраны польской границы.

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