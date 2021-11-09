Минск, 9 ноября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Существует риск, что противостояние на границе из-за мигрантов приведёт к какой-то острой фазе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Беженцы

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Отметив, что создавшаяся на границе с Польше ситуация с мигрантами является «почвой для провокаций», глава Белоруссии сказал, что уже предостерёг белорусских силовиков.