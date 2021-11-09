Лукашенко рассказал о мафии, организующей транзит беженцев в Европу
Минск, 9 ноября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Мафиозная структура организует поток нелегальный мигрантов в ЕС, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».
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Отметив, что власти Белоруссии отслеживают доставку нелегальных мигрантов из Азии и Африки, Лукашенко сообщил:
Он сообщил также, что мигранты — это не бедные люди, а если бедные — то это те, кому «собрали деньги». В Германии, Франции и в других государствах «эти ячейки созданы».
По словам главы Белоруссии, мигранты «не едут в пустое место, не едут в космос», а напрпвляются «конкретно к тем людям, которые их ждут», например, в Германии.