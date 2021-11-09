Минск, 9 ноября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Мафиозная структура организует поток нелегальный мигрантов в ЕС, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Мигранты

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Отметив, что власти Белоруссии отслеживают доставку нелегальных мигрантов из Азии и Африки, Лукашенко сообщил:

«А десятки транзитёров, которые людей (нелегальных мигрантов — прим. ИА REGNUM) подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, ещё и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит».

Он сообщил также, что мигранты — это не бедные люди, а если бедные — то это те, кому «собрали деньги». В Германии, Франции и в других государствах «эти ячейки созданы».

Лукашенко «Они позвонили друг другу — приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут».

По словам главы Белоруссии, мигранты «не едут в пустое место, не едут в космос», а напрпвляются «конкретно к тем людям, которые их ждут», например, в Германии.