Москва, 9 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Введение QR-кодов для поездок самолётами и поездами в России в администрации президента не обсуждается, сообщил 9 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По словам Пескова, никаких обсуждений по расширению системы действия QR-кодов в Кремле не ведётся, потому что рассмотрение всех вариантов новых антиковидных действий «находится исключительно в прерогативе правительственного штаба» по борьбе с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минздраве РФ назвали очень продуктивной меру по введению в регионах страны системы допуска по QR-кодам к ряду услуг.