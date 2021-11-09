Москва, 9 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Использование QR-кодов показывает высокую эффективность, заявил 9 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

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В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 он рассказал, что в министерстве видят высокую эффективность меры по затребованию QR-кода в обмен на услугу.

«Сегодня это реализуется многими регионами, — отметил глава Минздрава. — И это действительно путь безопасности».

Также Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в России привились 62 млн человек.