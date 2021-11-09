Москва, 9 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,35%, поднимаясь до $83,71 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Атака «медведей» на нефтяные котировки на прошлой неделе оказалась более затяжной, чем мы предполагали, откатив котировки в район $80 за баррель. Однако вскоре после этого цены начали восстанавливаться.

Заседание ОПЕК+, как мы и предполагали, сюрпризов не принесло — увеличение объемов добычи продолжится по согласованному летом графику, несмотря на риторику американских властей, требовавших более быстрого наращивания поставок.

Судя по всему, длительная недоинвестированность сектора дает о себе знать — ряд участников картеля не выбирают даже имеющиеся квоты. Вашингтон же, несмотря на угрозы, пока воздержался от выброса на рынок нефти из госрезервов, видимо, посчитав нужным придержать эту угрозу на будущее.

Впрочем, если вдруг американские власти всё-таки начнут поставки в объёме 30 млн баррелей в день, как предусмотрено законом для таких ситуаций, это может оказаться недостаточно действенной мерой, как недавно недостаточным оказалось распечатывание запасов Китая. И тогда даже гипотетически этого козыря у Белого дома не останется.

В то же время Саудовская Аравия ответила на американские угрозы увеличением цен на поставки по своим долгосрочным контрактам, демонстрируя независимость.

Однако на фоне опасений относительно экономической ситуации в Азии цены на нефть пока восстанавливаются медленно.

Поводов для нового рывка в зону выше $85 пока нет, поэтому, вероятно, котировки пока продолжат движение в коридоре $80−85 за баррель», = считает эксперт.

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