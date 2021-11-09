Москва, 9 ноября 2021, 13:47 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,66%, в ожидании ответных действий со стороны США, после отказа ОПЕК+ ускорить повышение объема добычи в декабре 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Добыча сланцевой нефти
Добыча сланцевой нефти
Latimes.com
«В арсенале Белого дома, есть три основных инструмента снижения цен на нефть. Первый — увеличение предложения за счет снятия санкций с Ирана, но для этого нужно перезаключить «ядерную сделку», а переговоры по этому вопросу затягиваются.
Второй инструмент — это принятие антикартельного закона «NOPEC», в рамках которого страны участвующие в соглашении об ограничении добычи ОПЕК+ будут признаны нарушителями и в их отношении будут введены штрафы и санкции, с риском ответных действий.
И наконец третий инструмент, наиболее реалистичный, но наименее действенный, это товарные интервенции, из государственных резервов США.
Администрация Джо Байдена, после решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти в декабре 2021 года лишь на 400 тыс. б/с, сообщила об изучении «всех доступных инструментов» для снижения цен на нефть.
Так что, несмотря на наличие драйверов в пользу дальнейшего роста котировок, особенно после резкого повышения отпускных цен на нефть на $1,4 за баррель со стороны Саудовской Аравии, инвесторы не решаются «вступить в игру» на дальнейший рост нефтяных котировок, пока США не нанесут ответный удар.
Когда это случится никто не знает, американская администрация обещала следующий шаг в течении этой недели, значит и нефтяные котировки останутся в диапазоне $84,50−85,50 за баррель Brent до этого момента», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть торгуется в узком диапазоне в ожидании свежих новостей