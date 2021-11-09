Москва, , 13:47 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,66%, в ожидании ответных действий со стороны США, после отказа ОПЕК+ ускорить повышение объема добычи в декабре 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Добыча сланцевой нефти Latimes.com

«В арсенале Белого дома, есть три основных инструмента снижения цен на нефть. Первый — увеличение предложения за счет снятия санкций с Ирана, но для этого нужно перезаключить «ядерную сделку», а переговоры по этому вопросу затягиваются.

Второй инструмент — это принятие антикартельного закона «NOPEC», в рамках которого страны участвующие в соглашении об ограничении добычи ОПЕК+ будут признаны нарушителями и в их отношении будут введены штрафы и санкции, с риском ответных действий.

И наконец третий инструмент, наиболее реалистичный, но наименее действенный, это товарные интервенции, из государственных резервов США.

Администрация Джо Байдена, после решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти в декабре 2021 года лишь на 400 тыс. б/с, сообщила об изучении «всех доступных инструментов» для снижения цен на нефть.

Так что, несмотря на наличие драйверов в пользу дальнейшего роста котировок, особенно после резкого повышения отпускных цен на нефть на $1,4 за баррель со стороны Саудовской Аравии, инвесторы не решаются «вступить в игру» на дальнейший рост нефтяных котировок, пока США не нанесут ответный удар.

Когда это случится никто не знает, американская администрация обещала следующий шаг в течении этой недели, значит и нефтяные котировки останутся в диапазоне $84,50−85,50 за баррель Brent до этого момента», — считает эксперт.

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