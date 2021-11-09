Москва, 9 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Власти Москвы проследят за развитием эпидемиологической ситуации в городе, сообщил 9 ноября мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации. Эта неделя, считаю, для нас будет принципиальной», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Собянин пояснил, что показатели по заболеваемости, полученные по итогам недели, будут проанализированы, и на их основании будут приниматься дальнейшие меры.

Мэр выразил надежду, что ситуация окажется стабильной.