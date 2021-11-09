Краснодар, 9 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Краснодарский край принял около 242 тыс. туристов за период нерабочих и праздничных дней в ноябре, об этом сообщили 9 ноября в пресс-службе администрации края.

(сс) Евгений Лодянов Сочи

«Если не считать однодневных посетителей, край принял за первую неделю ноября порядка 242 тысяч человек. Это на 22% больше, чем за тот же период 2020 года, когда не действовало никаких запретов и ограничений», — сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Для приёма туристов в регионе работали более 2700 объектов общей емкостью порядка 255 тысяч мест. Власти отмечают увеличение числа индивидуальных броней и, в то же время, отмену бронирования на крупные корпоративные, деловые мероприятия, что составляет большую долю в межсезонье.

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С начала 2021 года Краснодарский край посетили 15,76 млн человек — это в полтора раза больше, чем в 2020 году, однако на 4% ниже показателей 2019-го года. Добавим, что с октября власти Кубани ввели дополнительные ограничения, в том числе на курортах, в связи с эпидемиологической обстановкой.