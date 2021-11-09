Екатеринбург, 9 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. На Среднем Урале темпы вакцинации считают удовлетворительными. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на онлайн брифинге.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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Он отметил, что в регионе за нерабочую неделю первым компонентом вакцинировались 130 тысяч человек. Кроме того, делать прививку начинают особые категории граждан: беременные и кормящие матери. В области от коронавирусной инфекции уже привились 40% населения. Все это помогает стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в области, отметил Креков.

Вице-губернатор призвал граждан делать прививку от COVID-19. Однако, чиновник сообщил, что вакцины «Спутник Лайт» в регионе до сих пор нет в наличии. И когда ожидать поставку новых доз, неизвестно.