Воронеж, 9 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Дистанционный формат работы для воронежских вузов продлён до 22 ноября, об этом сообщила пресс-служба Воронежского госуниверситета 9 ноября по итогам заседания Совета ректоров вузов региона.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Согласно принятому решению, проведение учебных занятий в онлайн-формате продолжится до 22 ноября включительно. Исключениями станут курсовые, выпускные квалификационные, научно-квалификационные работы, магистерские диссертации, подразумевающие индивидуальное общение, работы диссертационных советов. Также разрешено проводить очно некоторые виды учебных занятий, требующие обязательного использования материально-технической базы вуза.

«Давайте смотреть правде в глаза: ситуация через две недели навряд ли изменится кардинально. При благополучной эпидемиологической ситуации мы можем выйти в офлайн, возможно, в декабре. Но мы понимаем: сессия пройдет в гибридном формат», — сказал на заседании заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов.

По данным, приведенным на заседании, в ВГУ от коронавируса привились 91% сотрудников и 66% студентов, в ВГТУ соотношение 78,6% и 52%, в медуниверситете — 83% и 56%. Как отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, «вакцинация является важным критерием для перехода на смешанный формат обучения».

Как сообщало ИА REGNUM, воронежские вузы ушли на дистанционный режим обучения в октября, в связи с обострением эпидемиологической ситуации в регионе. При этом с 8 ноября, после периода нерабочих дней, к очному формату вернулись школы региона, а вузы остались на «удалёнке».