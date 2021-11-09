ЕС приостановил действие упрощенного визового режима для Белоруссии
Брюссель, 9 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима для официальных лиц Белоруссии, говорится 9 ноября в заявлении Совета ЕС.
Там уточнили, что данный шаг — это «ответ на продолжающуюся гибридную атаку» со стороны Белоруссии, под которой подразумевается миграционный кризис на восточных рубежах ЕС.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Белоруссии заявили, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны.
В ведомстве добавили, что министерство национальной обороны Польши «не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».