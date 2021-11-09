Волгоград, 9 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Волгоградской области 9 ноября впервые подтверждено 467 случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Также впервые в летальную статистику внесли 35 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Https://www.volgograd.ru Палата инфекционной больницы

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлен 108 101 носитель инфекции. Выздоровели 94 017 человек, из них 319 выписаны за истекшие сутки. Медицинскую помощь в стационарах и амбулаторных условиях получают 10 255 жителей.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 3829 пациентов.