Иерусалим, 9 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Рост числа туристов, прибывающих в Израиль, приведет страну к новой волне пандемии. Об этом заявил глава Европейской ассоциации специалистов по болезням миокарда профессор Йегуда Адлер в интервью Ynet 8 ноября. Кардиолог прокомментировал новые правила въезда в страну для туристов.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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Разработанные минздравом и минтуризма правила позволят прибывать в Израиль туристическим группами, участники которых привиты двумя (а не тремя) дозами вакцины, даже в том случае, если после завершения вакцинации прошло более полугода.

По мнению профессора Адлера, это нововведение — очередное доказательство неспособности политиков бороться с пандемией. С учетом того, что заболеваемость COVID-19 в Европе растет, разрешать въезд туристам из этих стран — «свидетельство полного отрыва политиков от действительности, оно граничит с утратой здравого смысла». Вырастет не только число заражений, в страну также будут завезены новые штаммы, предупреждает кардиолог: «А значит, нас ждет пятая волна эпидемии. И все это из-за одного не слишком мудрого решения».

Бороться с пандемией должны Службы тыла и местные власти, полагает Адлер.