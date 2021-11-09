Москва, 9 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о принципах организации публичной власти в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. Законопроект поддержали 317 депутатов, против проголосовали 66 парламентариев, 12 воздержались.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Однако единой позиции в Госдуме по этой инициативе нет. Против законопроекта вступили в КПРФ и СРЗП.

Проект закона принимается в развитие новых положений Конституции. Предполагается, что это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу.

Совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого региона.

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Законопроект предполагается существенно доработать ко второму чтению.

Губернаторы

Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «Глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Изменяется механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, глава государства вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор. В течение пяти лет после отрешения главы региона от должности президентом РФ такое лицо не может претендовать на эту должность ни в одном регионе. В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается 5 лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет).

Законопроект предполагает также снятие ограничений для избранных глав субъектов РФ занимать свой пост более двух сроков подряд, отметил один из авторов инициативы член Совфеда Андрей Клишас. Решение о сроках губернаторства остается за заксобраниями.

Заксобрания

Кроме того, законопроект синхронизирует работу региональных парламентов с работой глав регионов — вводятся равные пятилетние сроки полномочий для губернаторов и региональных заксобраний.

Для унификации законодательной процедуры вводится специальная статья о порядке внесения регионами законопроектов в Государственную думу.

Проекты законов

Для оптимизации процесса уменьшается срок рассылки Государственной думой в регионы проектов федеральных законов по предметам совместного ведения.

Так, предлагается установить срок рассылки законопроектов до первого чтения продолжительностью 15 дней (сейчас он составляет 30 дней). А если более 2/3 субъектов РФ выскажутся в поддержку законопроекта, то указанный срок может быть сокращен.

Срок представления поправок ко второму чтению законопроектов по предметам совместного ведения также сокращается и устанавливается продолжительностью 15 дней.

Одновременно законопроект наделяет прокуроров в регионах правом законодательной инициативы.