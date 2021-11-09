Москва, , 13:38 — REGNUM Закон о принципах организации публичной власти — это закон о государственном строительстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Надо спрашивать больше, ответственности больше, пускай региональные законодательные собрания берут на себя полномочия, считают они два строка — пускай будет два — два, три — три, убирают они эту норму — пускай уберут. Мы какие-то права должны дать нашим коллегам в региональных парламентах», — сказал Володин.

Он также обратил внимание на мировую практику, где перестали вводить ограничения на число сроков избрания лидеров.

«Если мы хотим развивать страну, надо делать все для усиления роли государства для того, чтобы у нас в рамках федеративного устройства регионы получали больше экономических прав, чтобы они наращивали экономические возможности, а политические вопросы, мы должны вместе брать, вырабатывать, понимать, что они должны работать на усиление роли государства», — рассуждает спикер Госдумы.

Госдума в первом чтении обсуждает проект закона о принципах организации публичной власти в регионах. Проект закона принимается в развитие новых положений Конституции. Предполагается, что это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей.

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