Москва, 9 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Два стратегических бомбардировщика ВВС Соединенных Штатов выполнили внеплановый полет над Черным морем в 100 км от границы России, сообщили в Минобороны РФ.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США

«Шестого ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что корабли ВМС США прибыли в регион, чтобы принять участие в учении, которое проводит объединенное командование вооруженных сил США в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный крылатыми ракетами американский эсминец Porter и флагман Шестого флота Mount Whitne находятся в акватории Чёрного моря.

Штабы Шестого флота ВМС США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начали военно-морские операции в акваториях Средиземного и Черного морей.

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