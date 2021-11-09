Джакарта, 9 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 434 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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По состоянию на 9 ноября в Индонезии выявили 4 248 843 носителя SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 585 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 4 095 663 человека.

За сутки от COVID-19 умер 21 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 578 жителей Индонезии.

В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что третья волна эпидемии коронавируса в стране обязательно произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила новую партию вакцины против коронавируса от компании Sinovac.