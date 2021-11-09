Таллин, 9 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Эстония поддерживает Польшу в кризисной ситуации на границе с Белоруссией и будет использовать все дипломатические средства, чтобы положить конец этой атаке. Об этом президент Эстонии Алар Крис заявил в телефонном интервью с польским колегой Анджеем Дудой.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

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Об этом сообщила канцелярия президента Эстонии, отметив, что стороны говорили о напряженной ситуации на границе, где тысячи мигрантов массово пытаются проникнуть на территорию Польши.

По оценке Кариса, «такую ситуацию создал белорусский режим президента Лукашенко».

«Мы солидарны с Польшей и понимаем, что, защищая внешние границы Евросоюза и НАТО, Польша защищает также и наши границы. Использование нелегальной миграции в качестве политического инструмента недопустимо», — подчеркнул Карис.

По его словам, в ближайшее время он планирует обсудить ситуацию на границе Польши и Беларуси с представителями различных эстонских ведомств.

Он добавил, что со всеми союзниками Польши необходимо продолжать усилия, чтобы остановить дальнейшую эскалацию событий.