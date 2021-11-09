Москва, , 10:24 — REGNUM Нефть попыталась развить отскок от локальных минимумов на торгах 8 ноября, но так и не отважилась на штурм отметки 84 доллара за баррель, подкрепленной двадцатидневной скользящей средней, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 9 ноября, утром этот барьер снова сдержал порывы быков, и нефть марки Brent незначительно подешевела перед стартом торгов в Европе, расположившись в тесном диапазоне.

Решение ОПЕК+ и повышение цен саудитами уже отыграны, и теперь трейдеры притихли в ожидании свежих новостей. Сегодня минэнерго США обнародует свой ежемесячный прогноз по рынку нефти.

Напомним, в октябре ведомство понизило прогноз добычи, а вот оценка средней цены Brent и WTI была пересмотрена в сторону повышения, что позитивно отразилось на динамике цен.

Сдерживающим рост фактором сейчас выступает неопределенность относительно стратегии администрации Байдена, которая рассматривает возможность продажу баррелей их стратегических резервов с целью сдерживания подорожания топлива.

Сам факт продажи не окажет фундаментального влияния на мировой рынок со стороны предложения, однако такая перспектива привносит определенную нервозность на рынок, сдерживая дальнейший подъем котировок.

Также позднее сегодня API представит традиционный еженедельный отраслевой отчет. Скорее всего, запасы сырой нефти снова вырастут, а объема бензина и дистиллятов — сократятся.

Такой сценарий никого не удивит и вряд ли окажет существенное влияние на поведение Brent в краткосрочной перспективе.

Главным ориентиром для быков сейчас является отметка $84 за баррель, тогда как в роли значимой поддержки продолжает выступать психологический уровень $80.

Позитивные для рынка новости из США способны подтолкнуть фьючерсы к тестированию верхней границы локального диапазона», — считает эксперт.

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