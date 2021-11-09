Москва, , 13:41 — REGNUM В годы пока Петр Порошенко находился у власти страну были вынуждены покинуть миллионы украинских граждан. Об этом сегодня, 9 ноября, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его предложение ввести санкции против Лукашенко, передает ТАСС.

Мария Захарова Mid.ru

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По ее словам Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь.

«Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил», — высказала своё мнение Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале предложил ввести «адские санкции» против президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши.

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