Подгорица, 9 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Черногории 57,2 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 54 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 261 599 человек или 42,2 процента, а вторую — 246 871 человек или 39,8 процента от общей численности населения.

В Черногории 874 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 514 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу за последние 24 часа получили 1704 человека, всего 20 274 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.