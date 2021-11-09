Варшава, 9 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 9 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 13 644 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 220 человек, у 162 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 125 179 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 77 980. В больницах по состоянию на 9 ноября находятся 11 010 пациентов с COVID-19. Из них 914 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.