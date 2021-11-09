Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 18 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 ноября.

Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались десять женщин в возрасте от 47 до 85 лет и восемь мужчин в возрасте от 51 года до 86 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области скончался 7981 ковид-пациент.