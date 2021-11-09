Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 646 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском правительстве 9 ноября. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Наибольшее число случаев заражения подтверждено в Ростове-на-Дону (197), Шахтах (33), Волгодонске и Таганроге (32), Новочеркасске (25), Аксайском (17) и Азовском (16) районах, Азове (14), Батайске (13). Более 18% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, почти 12% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 161 890 человек. Выздоровел 137 181 пациент, получавший лечение в стационарных или амбулаторных условиях.