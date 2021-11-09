Иерусалим, 9 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. 564 носителя коронавируса выявлены в Израиле за 8 ноября, сообщает минздрав. Сутками ранее сообщалось про 498 случаев.

Израиль

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Проведено 92 346 тестов за сутки, положительными оказались 0,66%. Коэффициент заражений — 0,7%.

В больницах лечатся 217 ковид-пациентов, к ИВЛ подключены 107 человек. За сутки умер один человек.

Бустерный укол вакцины получили 3 996 567 человек.